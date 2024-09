Domenica 29 settembre appuntamento con la Camminata della Speranza

Il tragitto è di poco superiore agli 8 chilometri ed è di facile percorrenza. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia

Fratta Todina (Perugia), 28 settembre 2024 – È tutto pronto per la 33esima edizione della “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità”. Un appuntamento, in programma domenica 29 settembre con ritrovo alle ore 8 presso il Tempio Santa Maria della Consolazione di Todi, ideato dal Centro Speranza di Fratta Todina per dare voce e risonanza ai diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver. Una camminata che assume quest’anno un significato speciale, visto che coincide con il quarantennale della fondazione del Centro Speranza di Fratta Todina, anniversario che vedrà in ottobre svolgersi anche altre importanti iniziative celebrative, a partire dal concerto di beneficenza di Tosca al Teatro Comunale di Todi, previsto per il 3 ottobre alle ore 21, alla giornata di studi del 19 ottobre, che si terrà presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.

“La Camminata è l’evento simbolo per questo Centro – afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv che organizza la manifestazione – ed assume un particolare sapore visto che quest’anno si festeggia il 40esimo compleanno del Centro Speranza. Io vorrei porre un accento particolare in questo periodo di assenza di pace proprio perché la Camminata della Speranza sia anche una camminata di pace. Infatti, noi organizziamo questo evento per sottolineare i diritti delle persone con disabilità e quindi dell’inclusione come fondamento della pace. Una società giusta ed inclusiva riduce i conflitti sociali promuovendo pace e coesione e noi camminiamo per la giustizia sociale che è uno strumento della pace. La lotta per i diritti delle persone con disabilità è un elemento cruciale per costruire società giuste e pacifiche, dove ogni persona è considerata pienamente umana. Rispettare i diritti delle persone con disabilità – conclude Antonucci – è fondamentale per raggiungere la pace sociale poiché senza diritti per tutti non può esistere una pace vera e duratura”.

La Camminata della Speranza ha mosso i primi passi nel 1989. Il corteo era all’epoca composto da poche decine di persone che dalla struttura riabilitativa raggiungevano il vicino convento di Santa Maria della Spineta per trascorrere una giornata di festa insieme alle famiglie dei ragazzi assistiti.

Il programma di quest’anno prevede il ritrovo alle ore 8 presso il Tempio Santa Maria della Consolazione di Todi, con partenza alle ore 9 ed arrivo al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza alle ore 12,30 (è prevista una pausa intorno alle 10,30 in località Torresquadrata). Alle 13 è prevista la celebrazione della Santa Messa e alle 13,30 il ristoro offerto dall’amministrazione comunale di Todi. Il tragitto è di poco superiore agli 8 chilometri ed è di facile percorrenza. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Sono previste navette gratuite dal Santuario di Collevalenza a Todi – Consolazione, dalle 7,40 alle 9,00 e dalle 11,30 alle 15,00, per raggiungere il ritrovo alla partenza e per il rientro dopo la Camminata al luogo di partenza.

La manifestazione ha il patrocinio della Giunta Regionale, dell’Assemblea legislativa, delle Province di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia e Terni, dei Comuni dell’Area Sociale numero 4 e del Comune di Torgiano, oltre che di numerosi altri enti ed associazioni.

È possibile prenotarsi tramite il sito internet del Centro Speranza (https://www.centrosperanza.it/camminata. La prenotazione non è obbligatoria.