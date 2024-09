Todi-Collevalenza, una “Camminata della Speranza” speciale

Il Centro di Fratta Todina che ne è promotore taglia nel 2024 i quarant’anni di attività

Domenica 29 settembre si terrà la XXXIIIesima “Camminata della Speranza per la cultura della disabilità” che si svolgerà da Todi a Collevalenza. La manifestazione è stata presentata giovedì mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia.

Sono intervenuti Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio regionale disabilità, Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi, Madre Graziella Balzo, direttore generale del Centro Speranza di Fratta Todina, Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza, Irene Grigioni, vice presidente della Caritas diocesana Orvieto-Todi, e Alessia Marta, assessore alle politiche sociali del Comune di Todi.

La Camminata assume quest’anno un significato speciale, visto che coincide con il quarantennale della fondazione del Centro Speranza di Fratta Todina, anniversario che vedrà in ottobre svolgersi anche altre importanti iniziative celebrative, a partire dal concerto di beneficenza di Tosca al Teatro Comunale di Todi il 3 ottobre e dalla giornata di studi del 19 ottobre al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.

Todi e Collevalenza, quindi, tappe di partenza ed arrivo della Camminata, a voler ricordare i luoghi dai quali tutto è iniziato nel solco dell’opera di Madre Speranza, alla quale questa esperienza di amore e del prendersi cura degli altri è ispirata. Nel portare il saluto anche della Presidente Tesei, Paola Fioroni ha ricordato l’attività dell’Osservatorio e la necessità che “le istituzioni si prendano cura di chi si prenda cura delle persone con disabilità” con azioni concrete che devono andare oltre la dimensione puramente sanitaria per creare dei progetti di vita individuali in grado di garantire una vera inclusione a tutti i livelli.

Una visione sulla quale si è trovato concorde Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il quale ha sottolineato come “la Camminata della Speranza sia un modo per manifestare vicinanza e condivisione alle famiglie che vivono la disabilità in prima linea e a quanti sono impegnati sul territorio a gestire le istanze a volte in anticipo rispetto ai tempi delle istituzioni”.

Nel suo intervento Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza, si è soffermato sul ruolo di supporto e di sostegno che il sodalizio assicura al Centro di Fratta Todina su tutti i fronti, “vivendo appieno, a fianco alle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso e agli operatori, l’esperienza socio-riabilitativa ed educativa che fa della struttura ospitata a Palazzo Altieri un’eccellenza assoluta”. Centrale e particolarmente toccante è stato il contributo portato da Madre Graziella Balzo, che ha sottolineato come l’erogazione delle prestazioni rivolte a persone con gravi e gravissime fisiche, psichiche, multi sensoriali, disturbi dello spettro autistico, del comportamento e ritardi del neurosviluppo, con particolare attenzione all’età evolutiva, avvenga all’insegna di un amore assoluto senza distinzioni.

Il Sindaco Antonino Ruggiano ha espresso innanzitutto il piacere di vedere Todi al centro della Camminata della Speranza e delle iniziative del quarantennale, a riconoscere come tutto sia iniziato dall’Amore Misericordioso. “Pensare oggi l’Umbria senza il Centro Speranza e le altre strutture ugualmente impegnate su questo fronte sarebbe impossibile”, ha dichiarato, sottolineandone anche “la capacità dimostrata nel consolidare il proprio intervento e nell’adeguare la propria azione ai bisogni emergenti”.

Irene Grigioni ha sottolineato come questo sia il primo anno della partecipazione attiva da parte della Caritas diocesana, che ha inserito la Camminata nel proprio programma di testimonianza accomunata dallo stesso sguardo aperto, attento e sensibile verso tutte le diversità per vivere in pienezza. Caritas è anche promotrice della veglia di preghiera in preparazione della Camminata: si terrà mercoledì 25 ottobre alle ore 21 al Tempio della Consolazione.

A chiudere la conferenza l’assessore ai servizi sociali del Comune di Todi Alessia Marta che si è soffermata sul valore della bellezza della Camminata, un momento per condividere in forma allargata valori, speranze e obiettivi. Per andare oltre il sostegno ordinario, in occasione dei 40 anni del Centro, l’Amministrazione tuderte si è impegnata per l’organizzazione di un concerto di beneficenza che avrà protagonista, il 3 ottobre, al Teatro Comunale, la cantante Tosca, che farà visita anche a Palazzo Altieri.

La Camminata della Speranza ha mosso i primi passi nel 1989. Il corteo era all’epoca composto da poche decine di persone che dalla struttura riabilitativa raggiungevano il vicino convento di Santa Maria della Spineta per trascorrere una giornata di festa insieme alle famiglie dei ragazzi assistiti.

Il programma di quest’anno prevede il ritrovo alle ore 8 presso il tempio della Consolazione, con partenza alle ore 9 ed arrivo al santuario di Collevalenza alle ore 12:30; alle 13 è prevista la Messa e alle 13:30 il ristoro. Il tragitto è di poco superiore agli 8 chilometri ed è di facile percorrenza. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Sono previste navette gratuite, dalle 11:30 alle 15:00, per il rientro dopo la Camminata al luogo di partenza.

La manifestazione ha il patrocinio della Giunta Regionale, dell’Assemblea legislativa, delle Province di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia e Terni, dei Comuni dell’Area Sociale n. 4 e del Comune di Torgiano, oltre che di numerosi altri enti ed associazioni.