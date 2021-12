Cucinelli punta a ridurre del 60% i gas serra entro il 2028

Per il fondatore il 2021 “anno del riequilibrio”

La casa di moda Brunello Cucinelli si pone l’obiettivo di ridurre le sue emissioni di gas effetto serra del 60% nel periodo del piano decennale 2019-2028. Lo ha annunciato l’azienda di Solomeo.

Dopo la partecipazione straordinaria di Brunello Cucinelli come relatore al G20 di Roma, si è discusso dell’idea di capitalismo umanistico e umana sostenibilità nel consueto consiglio di amministrazione di fine anno. In particolare con l’obiettivo di fissare il target delle emissioni per i decenni a venire.

“La nostra casa di moda – si legge ancora nel comunicato – è altresì fortemente impegnata nel contribuire a migliorare il clima nel nostro pianeta, la tipologia dei nostri manufatti con alta manualità e artigianalità contempla delle basse emissioni, ciò nonostante cerchiamo con grande responsabilità e dedizione di trasmettere questo serissimo impegno a tutti i nostri partner”.

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda, ha parlato di “un 2021 bellissimo”.