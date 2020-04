Università e Cucinelli: un progetto per la Fase 2. Uno studio medico scientifico per garantire la massima sicurezza

La ripartenza dell’Umbria unisce l’Università di Perugia e Brunello Cucinelli. È stato avviato, infatti, uno studio per la “Fase 2” in sinergia tra una squadra guidata dalla Professoressa Antonella Mencacci e l’Azienza di Cucinelli. L’obiettivo è uno: trovare le migliori strategie per assicurare un modello per far ripartire le attività lavorative, garantendo la massima sicurezza. Molti i ricercatori che saranno attivamente coinvolti in questo progetto tra cui, Paolo Puccetti, Daniela Francisci e Fabrizio Stracci.

“I risultati – ha spiegato la prof. Mencacci – permetteranno di valutare il ruolo delle strategie diagnostiche impiegate nell’ambito della sorveglianza attiva dell’infezione, di comprendere meglio le caratteristiche della circolazione del virus e, soprattutto, potranno essere utilizzati per l’individuazione di un modello operativo applicabile in contesti lavorativi ed epidemiologici analoghi”.