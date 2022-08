Alla vigilia di ferragosto in Umbria tornano sotto a 200 i ricoverati Covid (quota superata il 4 luglio scorso, con un picco di 298 il 28 luglio) e meno di 10 mila gli attualmente positivi come non accadeva dal 23 giugno mentre il 20 luglio avevano toccato il massimo per questa ondata con 23 mila 875 residenti in Umbria alle prese con il virus.