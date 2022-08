Cascia:prosegue il ricco calendario dell’Estate

Ferragosto con il comico Gabriele Cirilli e il 19 torna il Palio Santo

A Cascia i l cartellone di iniziative organizzato dalla Proloco Cascia-Roccaporena con il neo Presidente

Un’estate ricca di appuntamenti per la città di Cascia che dopo un lungo periodo di pausa forzata dovuto alla pandemia, ora rilancia attività per ogni gusto e per ogni età.

Nel mese di agosto una serata molto attesa è il Gran Galà Equestre che si ripete dopo il grande successo del 2019.

Molte le iniziative culturali con laboratori, visite guidate e attività per i bambini dei centri estivi, organizzate dal sistema museo presso il palazzo santi.

Tanti gli spettacoli musicali presenti come il famoso gruppo Melanchonia Sleepmode Summer, per la serata di ferragosto Cascia accoglierà il comico Gabriele Cirilli e per tutte le altre sere molti gli intrattenimenti a tema per divertire i più piccini e i giovani.

Torna il 19 agosto il Palio Santo Spirito con la serata “A tavola con le frazioni”.

Serate ricche di sorprese per vivere insieme ai tanti turisti un’estate all’insegna del divertimento.