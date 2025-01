UmbriaLibri: Regione al lavoro su edizione 2025

Eventi a Perugia e Terni con partecipazione a fiere nazionali: vicepresidente Bori, “rafforzare l’editoria e rilanciare la lettura per tutte le età

“L’assessorato alla cultura della Regione Umbria è impegnato nell’organizzazione della nuova edizione 2025 di UmbriaLibri. L’evento, che si svolgerà a Perugia e a Terni, intende promuovere nel migliore dei modi il mondo dell’editoria regionale mettendolo in contatto con una platea di lettori di tutte le età e rafforzando la sua visibilità a livello nazionale anche grazie alla partecipazione alle più importanti fiere del libro italiane”: Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla cultura, chiarisce con queste parole l’intenzione della nuova amministrazione regionale di “investire con determinazione su UmbriaLibri affinché continui ad essere il luogo di incontro per i professionisti e gli appassionati di letteratura, arte e cultura, ma anche vetrina privilegiata dell’editoria umbra e dei suoi autori sul panorama nazionale”.

Bori comunica che “un primo incontro con gli editori sullo stato del settore, sulla futura edizione di UmbriaLibri e sulla partecipazione degli stessi al Salone del Libro di Torino e alla Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma è stato già calendarizzato per il 3 febbraio prossimo. La nuova amministrazione – sottolinea il vicepresidente della Regione – vuole connettere sempre di più, nel corso di tutto l’anno, l’evento di UmbriaLibri con i progetti che la Regione promuove in collaborazione con le scuole, le biblioteche, le associazioni e i circoli dei lettori, il programma ‘Nati per Leggere’, così come previsto dal Piano regionale per la lettura. L’obiettivo – conclude – è quello di valorizzare la letteratura e le tante professioni che vi ruotano attorno, cercando di trasmettere alle generazioni più giovani l’amore per la cultura e la curiosità verso ogni forma di creatività”.