La presidente della Regione Stefania Proietti e il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Umbria, il generale di brigata Francesco Mazzotta, hanno firmato oggi il rinnovo del Protocollo d’Intesa sulla collaborazione volta a migliorare l’efficacia delle misure finalizzate a prevenire, ricercare, contrastare le condotte illecite perpetrate nell’impiego di risorse finanziarie comunitarie e nazionali erogate dalla Regione Umbria.

La firma di questo Protocollo d’intesa – dichiara la presidente Stefania Proietti – rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni al fine di garantire legalità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie erogate, affinché non un solo euro possa andare disperso. Un impegno congiunto per contrastare frodi e condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, a tutela dei cittadini, delle imprese oneste e della correttezza dell’operato della Regione. Proprio nel corso della giunta di oggi, su proposta dell’assessore Simona Meloni, abbiamo anche approvato un importante documento per rafforzare le procedure di monitoraggio della spesa da parte degli uffici, procedure che la Guardia di Finanza dell’Umbria ci aiuterà ad implementare

Il flusso informativo costante che, grazie a questo protocollo, porremo in essere con gli uffici regionali – ha confermato il generale di brigata Francesco Mazzotta – ci mette in condizione in primo luogo di cercare di prevenire l’evento illecito. Un’attività importante, quella della prevenzione, perché evita che le risorse pubbliche stanziate dallo Stato o dall’Unione europea, invece di essere effettivamente utilizzate nella realizzazione di importanti progetti, finiscano nelle mani sbagliate. Laddove la prevenzione non arrivi, il protocollo copre anche l’attività di collaborazione nella ricerca e nella repressione degli illeciti economico-finanziari che comportino lo sviamento, dalla loro legittima destinazione, delle preziose risorse pubbliche a disposizione per la realizzazione di importanti progetti a beneficio della collettività. Il protocollo prevede peraltro la possibilità di organizzare presso la Scuola umbra di amministrazione pubblica, così come già fatto con gli enti locali, attività volte alla formazione del personale della Regione, per fornire strumenti utili a rilevare possibili indicatori di anomalia nell’ambito della valutazione dei rischi connessi agli interventi finanziati