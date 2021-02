Coronavirus: ricoveri in calo. 12 in meno rispetto a ieri

Scendono i ricoverati Covid nei reparti ordinari degli ospedali dell’Umbria, ora 540, 12 meno di ieri, 80 dei quali, uno in più in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 292 nuovi positivi, 11 morti, 1.014, e 373 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 8.417, 92 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 4.201 e 3.085 test antigenici.

Con un tasso di positività del 4 per cento sul totale (ieri 3,6) e del 6,9 sui soli molecolari (ieri 5,9). Tra le vittime un altro medico. È infatti deceduto nel reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale di Spoleto, dove era ricoverato da oltre un mese a causa delle complicanze del virus, il dottor Fausto Fiorini Pelosi, medico di medicina generale dell’Usl Umbria 2, in servizio per quasi 40 anni tra Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Profondo cordoglio è staro espresso dall’assessore umbro alla Salute, Luca Coletto, che insieme alla direzione dell’Usl Umbria 2 e ai tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco, ne ricordano “le grandi doti umane e professionali”.