Perugia protagonista al Giro d’Italia 2021: il 19 maggio partenza della tappa da piazza IV Novembre. L’Assessore Pastorelli: “Un grande orgoglio e una vetrina importante per tutta la città”

Perugia è ufficialmente una delle città protagoniste del Giro d’Italia 2021. La storica manifestazione ciclistica quest’anno farà tappa anche nel capoluogo umbro. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione della gara che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 24 Febbraio a Milano, negli studi Rai di Corso Sempione e in diretta in chiaro su Rai Due. Perugia sarà luogo della partenza in occasione della tappa che condurrà, il 19 maggio, la comitiva ciclistica fino a Montalcino. Tappa che arriverà dopo quella che due giorni prima avrà condotto i ciclisti in un’altra città umbra, Foligno. In mezzo, un giorno di riposo, programmato proprio all’interno del capoluogo umbro, con il quartier generale posizionato presso i ‘Giardini Carducci” e lo stazionamento in varie strutture ricettive della città.