L’Università per Stranieri riceve in dono 10mila mascherine da Wuxi. Iniziativa attuata grazie alla collaborazione dell’agenzia Omon



Una fornitura di 10 mila mascherine è stata donata all’Università per Stranieri dalla Municipalità di WUXI attraverso l’agenzia paragovernativa Omon, da tempo operante con l’Ateneo nell’ambito del Programma Internazionale Marco Polo e Turandot, che in 14 anni ha portato in Italia, ad ogni annualità accademica, migliaia di giovani cinesi ad approfondore lo studio dell’italiano, per poi accedere ai corsi universitari nel nostro Paese. La ‘piccola’ città di Wuxi (quasi 4 milioni di abitanti), sita all’Est estremo della Cina, non lontano dalla metropoli di Shanghai, ha consolidati legami di amicizia e di interscambio con Perugia e con la Stranieri in particolare.

Non appena si è diffuso in Cina il Covid 19 l’Ateneo di Palazzo Gallenga si è prontamente attivato in sostegno della comunità studentesca cinese per garantire agli iscritti di quel Paese ogni forma di sostegno e assistenza. Le città e le agenzie cinesi che hanno rapporti con la Stranieri stanno ora manifestando la loro gratitudine nei confronti dell’Ateneo e di Perugia per l’aiuto prestato ai loro connazionali.

Yao Jiang, rappresentante della Yao Jiang Cioko, Omon Education Wuxi, ha scritto una lettera al Direttore Generale dell’Ateneo, Dr. Simone Olivieri, manifestando la vicinanza della municipalità di Wuxi all’Ateneo e alla città di Perugia, e riportando l’apprezzamento che i loro studenti manifestano per noi: