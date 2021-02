Comune di Perugia: approvato il piano per il fabbisogno del personale 2021/2023. Complessivamente, si prevedono 59 nuove assunzioni per l’anno in corso



La Giunta comunale ha approvato, questo pomeriggio, il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023. Complessivamente, si prevedono 59 nuove assunzioni per l’anno in corso, oltre quelle già programmate e non ancora effettuate a causa dei ritardi provocati dalle restrizioni anticontagio da Covid 19, 61 per il 2022 e 33 per il 2023, a cui si andranno ad aggiungere 5 progressioni di carriera in cat. B3, di cui 2 nel 2021 e 3 nel 2022, 14 nella cat. C (7 per ciascun anno) e 9 progressioni in cat. D, di cui 4 nel 2021 e 5 nel 2022.

In particolare, i profili professionali di cui il Comune necessita sono quelli di esecutori tecnici con mansioni di bidello-cuoco (B1), per cui sono previste 9 assunzioni nel 2021 e 4 nel 2022, al fine di garantire il funzionamento delle mense scolastiche, a fronte dei pensionamenti e dei cambi di mansione obbligatori; 20 saranno i collaboratori professionali tecnici (cat. B3) da assegnare al cantiere comunale -2 per il 2021, 12 per il 2022 e 6 per il 2023- con l’obiettivo di apportare un rinnovamento generazionale del cantiere stesso. Ad essi si aggiungono, poi, 11 istruttori tecnici C (3 nel 2021, 5 nel 2022 e 3 nel 2023) e 4 istruttori direttivi tecnici D (2 per il 2021 e altrettanti per il 2022), per implementare il personale delle Aree Opere Pubbliche e Governo del territorio, necessario anche in considerazione dei numerosi e importanti progetti che l’amministrazione sta portando avanti per la riqualificazione di molte aree della città. Nel triennio sono previste anche 8 assunzioni di collaboratori professionali informatici (cat. B3), suddivise in 5 nel 2021, 2 nel 2022 e 1 l’anno successivo, e di 2 istruttori direttivi informatici, 1 quest’anno e uno il prossimo, oltre a un archivista (D). Particolarmente consistente l’inserimento di nuovi istruttori amministrativo-contabili (C): oltre quelli già assunti nel 2020, infatti, si prevedono altre 10 assunzioni quest’anno, 12 il prossimo e 10 nel 2023, per far fronte alla carenza generalizzata di organico nei diversi uffici, a cui si aggiungono 11 istruttori direttivi amministrativi (cat. D). Nel triennio sono previste anche ulteriori assunzioni di agenti di Polizia locale, 10 nel 2021, 5 nel 2022 e 5 nel 2023, e di personale educativo-assistenziale, 5 istruttori cat. C di cui 2 quest’anno, 2 il prossimo e 1 nel 2023, 2 istruttori direttivi D (educatore professionale) tra il 2022 e il 2023 e altrettanti in qualità di coordinatore pedagogico, nel 2022. Ad essi si andranno ad aggiungere poi 11 assistenti sociali (8 nel 2021 e 3 nel 2022) e 5 psicologi (3 nel 2022 e 2 nel 2023). Altri profili professionali previsti nel piano sono quello di istruttore culturale C, per cui si prevedono 3 assunzioni, una per ciascuna annualità, un istruttore direttivo della comunicazione (2021) e due dirigenti nell’anno corrente.