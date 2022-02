Coronavirus: nessun morto per il Covid in Umbria nell’ultimo giorno

Uno dato che non si registrava da diverso tempo

Nessun morto per il Covid in Umbria nell’ultimo giorno. Uno zero che non si registrava da diverso tempo. Leggera risalita invece dei ricoverati negli ospedali, 210 a lunedì 14 febbraio, sette in più rispetto a domenica. Aumentano a otto, da sei, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Continua invece il calo degli attualmente positivi, 14.319, 348 in meno rispetto a domenica. Sono stati infatti 375 i nuovi positivi (597 lunedì della scorsa settimana) e 723 guariti. Sono stati analizzati 621 tamponi e 3.290 test antigenici, con un tasso di positività del 9,58 per cento (11,88 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana).