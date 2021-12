Coronavirus: aumentano i nuovi positivi

Invariate le terapie intensive, ma si registra una vittima

Impennata di nuovi positivi al Covid in Umbria, 498 nell’ultimo giorno. Salgono anche i ricoverati negli ospedali, 65, tre in più di lunedì mentre restano nove i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Si registrano un nuovo morto per il virus e 96 guariti. Gli attualmente positivi superano ora i 4 mila, 4.130, 401 in più. Sono stati analizzati 4.240 tamponi e 14.051 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 2,72 per cento (era 2,23 lunedì).