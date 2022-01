Convenzione sulla sanità fra Regione Umbria e Università di degli Studi di Perugia

Fora (Patto Civico) annuncia interrogazione a risposta immediata

Il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) annuncia un’interrogazione a risposta immediata sulla convenzione in materia di sanità fra la Regione Umbria e l’Università degli studi di Perugia, con cui vuole sapere “quali sono i motivi per cui, a distanza di oltre due anni, non si sia stipulata la convenzione – da tutti ritenuta strategica – con l’Ateneo perugino e in che tempi si intenda raggiungere questo risultato; se e in che forma l’Università di Perugia abbia contribuito alla formulazione e redazione della proposta di nuovo Piano Sanitario Regionale”. Inoltre Fora chiede di sapere “quanto del memorandum già sottoscritto sia stato fino ad ora realizzato o applicato come metodo e percorso di collaborazione”.