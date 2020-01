Conclusa un’ottima edizione di “TerninPresepe”. La manifestazione promossa dall’Associazione Tempus Vitae, ha accolto oltre 9000 visitatori

Con la giornata dell’Epifania si è conclusa l’edizione 2019-2020 di TerninPresepe, manifestazione organizzata dall’Associazione Tempus Vitae, che quest’anno ha accolto oltre novemila visitatori nelle proprie sedi del centro cittadino Cenacolo San Marco, Tempus Vitae Gallery e del Museo Diocesano e Capitolare. Grande affluenza di pubblico e altrettanti complimenti per le opere dei soci presepisti, per il tema scelto “Il Presepe nel borgo” che hanno suscitato grande interesse per la valorizzazione del territorio. I numerosi turisti passati nelle mostre, evidenziano come Terninpresepe è divenuto progetto di valorizzazione del presepio artistico tradizionale, ma anche punto di riferimento per il turismo presepiale.

Grande partecipazione anche a tutti gli eventi collaterali da Presepinmusica che ha visto esibirsi numerosi cori, in particolare si ricorda il Concerto di Capodanno organizzato in collaborazione con Amici della lirica di Terni presso la chiesa di San Francesco; e le Pasquarelle Urbane concerto itinerante in collaborazione con Interamna Folk.

Questa quinta edizione ha inoltre coinvolto i più giovani con “Scuoleinpresepe”, corsi base di tecnica presepistica presso dieci scuole primarie del comprensorio, e il corso svolto presso la Casa Circondariale. Per entrambe i progetti avviati nel mese di Settembre si è dato vita ad opere di grande espressione che sono state esposte nell’ambito della mostra al Museo Diocesano unitamente alle opere degli altri soci presepisti, di artisti di calibro nazionale.

Per i bambini è tornata con successo “Storie intorno al Presepe” con il laboratorio Pop Up e letture animate, nonché DolcePresepe con laboratori di decorazione di dolcetti natalizi.

Per gli amanti dell’arte l’interessante incontro “Il Presepe nel tempo e nella storia”, i laboratori work in progress di arte presepistica e il laboratorio di cartapesta hanno animato pomeriggi del periodo natalizio.

TerninPresepe ha fatto vivere alla città e non solo la magica atmosfera natalizia invadendola letteralmente di Presepi oltre 140 tra vetrine (Prespinvetrina), sedi istituzionali (Presepincittà), e allestimenti presso manifestazioni quali “Presepi d’Italia” a Massa Martana (PG), Natale a Cottanello (RI), Borgo dei Presepi 2019 a Montecastrilli, Luce a Cesi (TR).

Inoltre Tempus Vitae anche durante la manifestazione TerninPresepe non dimentica di essere vicina a chi ha più bisogno con il Musical Natale 2019 organizzato in collaborazione con Musical Academy ha potuto devolvere il ricavato della serata alla Casa del Bambino.

L’Associazione Tempus Vitae ringrazia la Fondazione Carit, tutti coloro che hanno collaborato, partecipato e sostenuto la realizzazione del progetto e vi da appuntamento alla prossima edizione per cui si sta già lavorando.