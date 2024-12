TerninPresepe 2024: gli eventi del fine settimana

In tanti stanno vistando la mostra di arte presepiale “Il Vangelo nel presepe. Miracoli, letture e spiritualità” ospitata nei locali della Camera di Commercio dell’Umbria, in via Battisti, 8.

TernInPresepe, promossa dall’associazione Tempus Vitae e giunta alla decima edizione, anche quest’anno organizza una serie di eventi collaterali durante le festività.

Domani, venerdì 20 dicembre, alle 18 e 30 torna “DolcePresepe”, presso la sede della mostra, per un racconto del Natale attraverso profumi e sapori del territorio.

Sabato 21 dicembre, alle 16 e 30, appuntamento da non perdere per gli amanti del Presepe con il laboratorio dimostrativo di arte presepiale “L’arte del presepe tra tradizione, storia e creatività. Come realizzare un presepe artistico”.

Sarà tenuto nella sede della mostra a cura del maestro presepista Tempus Vitae, Massimo Ascani

Domenica 22 dicembre, a partire dalle 17, la visita alla mostra sarà allietata dalle “Canzoni di Natale” a cura del gruppo I Fuori Tempo.

Fino al 24 dicembre è possibile partecipare alla quinta edizione del Concorso fotografico “PresepiAMO”, inviando una foto del Presepe realizzato in famiglia.

La premiazione ci sarà il 6 gennaio.