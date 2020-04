Comune di Perugia in sostegno degli “ambulanti” di Pian di Massiano. Deliberato l’esonero dal pagamento della seconda rata

La Giunta comunale ha deliberato l’esonero dal pagamento della seconda rata, in scadenza il 30 aprile prossimo e dovuta a titolo di contributo servizi, per gli operatori commerciali del mercato settimanale di Pian di Massiano. L’importo del contributo stesso, per il periodo marzo – aprile 2020 ammonta a circa 16mila euro.

“Una cifra a cui il Comune di Perugia può rinunciare -ha spiegato l’assessore Commercio Clara Pastorelli- in considerazione della sospensione dei mercati -e, quindi, anche di quello di Pian di Massiano- decisa l’11 marzo scorso, fino al prossimo 3 maggio. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che gli operatori commerciali stanno affrontando a seguito delle restrizioni necessarie per il contenimento della pandemia e, d’altro canto, con il mercato chiuso, il Comune non ha erogato, nello stesso periodo, il servizio per cui il contributo dovrebbe normalmente essere corrisposto.”

Ulteriori aggiornamenti vi saranno dopo il 3 maggio, sulla base delle decisioni relative alla cosiddetta Fase 2.