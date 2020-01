A Perugia, arriva la Befana! Gli eventi in programma nel capoluogo umbro dal 4 al 6 gennaio

Perugia si appresta ad accogliere la vecchina dal naso adunco, dispensatrice di dolcetti e giocattoli, che arriverà in città a cavallo della sua scopa, ma anche sui pattini o a bordo di auto d’epoca o, addirittura, di una rombante due ruote.

I primi appuntamenti con la Befana saranno alla vigilia dell’Epifania, a partire dal pomeriggio di domenica 5 gennaio. Alle ore 15, al PalaBarton, si terrà la 32esima edizione della Befana sui Pattini, spettacolo di pattinaggio artistico organizzato dallo Skatig club Ponte San Giovanni, che vede protagoniste le migliori società dell’Umbria e non solo. Molti gli ospiti d’eccezione del mondo del pattinaggio che daranno vita a uno spettacolo indimenticabile per grandi e piccini. All’ingresso verranno consegnate calze omaggio ai più piccoli.

A partire dalle 17,00, invece, la Befana Perugina scenderà dal campanile di Palazzo dei Priori per consegnare le calze a tutti i bambini che saranno ad attenderla in piazza IV Novembre, grazie alla collaborazione di Perugina Nestle, Circolo Dipendenti Perugina, Associazione dei Vigili del Fuoco Gianluca Pennetti Pennella, Associazione dei Vigili del Fuoco in pensione, Compagnia teatrale Il Carro di Chiugiana. Per ricevere una delle 1300 calze a disposizione sarà necessario avere uno degli appositi ticket da ritirare sabato 4 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 20,00 e domenica 5 gennaio dalle ore 16,00 alle ore 17,00 al Centro Camerale G. Alessi in Via Mazzini (ogni bambino accompagnato da un adulto potrà ricevere un solo ticket). Per il ritiro della calza, quindi, le famiglie con i bambini avranno tempo, dopo la discesa della Befana dal Campanile, fino alle ore 19.00, recandosi in una delle cinque casette natalizie posizionate in piazza IV Novembre (due), in piazza Matteotti, in piazza della Repubblica e in piazza Italia.

Nel giorno dell’Epifania, appuntamento in centro storico con la Befana del Vigile (2002-2020), in collaborazione con il Camep, che donerà al Corpo della Polizia Municipale di Perugia, un sostegno per la borsa di studio intitolata ad Elisabetta Innocenzi, vittima della strada.

L’iniziativa prenderà il via alle 10,30 dalla sede del Camep in via Settevalli 133/O (dalle ore 9,00 sono possibili le iscrizioni) alla volta del centro storico. Alle 10.45 in programma il passaggio in via dei Filosofi con stop, gadget e controllo a timbro nella Stazione IP. L’arrivo delle auto d’epoca è previsto per le 11.00 in Piazza IV Novembre, dove si potranno ammirare le vetture fino alle 15,30, in compagnia della Befana e delle sue aiutanti, con degustazione di vin brulè per i grandi e dolcetti per i piccoli. Alle ore 12.00, nella Sala della Vaccara si terranno le premiazioni dei partecipanti e la consegna dell’Assegno del Camep al Corpo di Polizia Municipale.

Sempre lunedì 6 gennaio, alle ore 9,00 la simpatica vecchietta partirà da piazza IV Novembre sulle due ruote, per arrivare prima a Panicale (P.zza Umberto I), quindi al “Centro Terapeutico produttivo Piscino”, nell’ambito della 23esima edizione della MotoBefana. Due i percorsi per i centauri partecipanti: il primo, per moto stradali e d’epoca (40 km) e il secondo, riservato ai fuoristrada da enduro (30 km). L’arrivo è previsto alle ore 11 a Panicale e alle 12 al Centro di Piscino.

A chiudere la giornata saranno, dunque, il tradizionale Concerto d’Epifania della Filarmonica di Pretola, diretta dalla M. Eleonora Bastianelli, in programma a partire dalle 17 alla Sala dei Notari, con musica classica, originale per banda, ritmico-leggera e, alla Basilica di San Pietro, a partire dalle 17,30 il concerto Cantiones sacrae, organizzato dalla Fondazione Perugia Musica Classica Amici della Musica Perugia, nell’ambito della Stagione Musicale 2019/2020, con la partecipazione di Accademia Hermans, Coro da camera Canticum Novum e la direzione del M. Fabio Ciofini. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero. Sempre il 6 gennaio alle 17 Gran tombola del Borgo all’Oratorio di Sant’Antonio, in Corso Bersaglieri, a cura dell’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa. http://www.borgosantantonio.com/il-borgo-dinverno-2019-2020/

In attesa della Befana, proseguono comunque gli appuntamenti culturali nel calendario del Natale a Perugia con concerti, mostre, spettacoli teatrali. Di seguito il programma completo

Di seguito il porgramma:

4 gennaio – ore 10.30

Ponte San Giovanni (Pg), Biblioteca Biblionet, Via Segoloni, 15

BiblioBefana

Letture ad alta voce per bambini con ingresso libero

Info: tel. 075 5772938

4 gennaio

ore 15.00

Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani, 11

Cercatori di stelle

Visita guidata interattiva al Museo civico di Palazzo della Penna con prenotazione obbligatoria, tel. 075 9477727

4 gennaio – ore 16.30

Rocca Paolina

Natale alla Rocca – La Magia del Teatro alla Rocca Paolina.

Il gatto con gli stivali

Spettacolo d’attore e pupazzi con Giancarlo Vulpes.

Ingresso libero

Info: tel. 393 3888440

4 gennaio – ore 17.30

Museo civico di Palazzo della Penna, Salone di Apollo, Via Podiani, 11

Tante storie a Borgo Gioioso

Gioca, Ascolta, Impara e Crea

Intervengono: Marco Pareti, Enrico Bindocci, Mirko Revoyera, autori;

Sara Belia, illustratrice; Irene Luzi, divulgatrice scientifica

Ingresso libero

ORE 10.30 – 17.00

Torre degli Sciri. Scopri Perugia dall’alto

Torre degli Sciri, Via dei Priori

Mese di gennaio 2020. Orario di apertura: sabato ore 10.30-12.30 /domenica, ore 15.00-17.00. sabato 4 gennaio, ore 10.30-12.30/15.00-17.00 | domenica 5 gennaio, ore 15.00-17.00 | lunedì 6 gennaio, ore 10.30-12.30

ORE 16.30 – 18.30

Natale alla Rocca – La Magia del Teatro alla Rocca Paolina. Il gatto con gli stivali.

Rocca Paolina

Spettacolo d’attore e pupazzi con Giancarlo Vulpes.

Ingresso libero. Per informazioni: tel. 393 3888440

ORE 15.30 – 18.00

Burraco e cena di beneficenza a Fontenovo

Fontenuovo – Residenze Ospitalita’ Anziani, Via E. Dal Pozzo, 61

A cura di Associazione Borgobello Iscrizione € 15 – Prenotazione tel. 329 6118813

ORE 17.30 – 19.30

Tante storie a Borgo Gioioso

Museo civico di Palazzo della Penna, Salone Apollo, Via Podiani, 11

Presentazione dell’audiolibro e gioco di Marco Pareti, Enrico Bindocci, Mirko Revoyera e Sara Belia.

Ingresso libero

5 gennaio – ore 15.00

PalaBarton, Pian di Massiano

Befana sui pattini 2020

Spettacolo a livello nazionale con la partecipazione dei campioni del mondo di pattinaggio artistico che incanterà grandi e bambini.

All’ingresso verranno consegnate le calze omaggio per i più piccoli pieni di dolci e caramelle preparate dalla Befana.

A cura di Skating club Ponte S. Giovanni. Ingresso: Intero € 7; Bambini gratuito

ORE 11.00 – 13.00

Brindisi alla Torre

Torre degli Sciri, Via dei Priori

Visita guidata con Caterina Martino. Narrazione storica che vi accompagnerà nella salita dei 232 gradini per giungere alla meravigliosa vista a 360 gradi sull’acropoli con un brindisi finale. Contributo € 8 (gratuito per bambini fino a 12 anni). A cura di Associazione Priori. Prenotazione obbligatoria: tel. IAT Perugia 075 5736458 / 075 5772686; Associazione Priori, 393 5145793 —

ORE 17

Piazza IV Novembre

Tutti i bambini avranno l’opportunità di vedere la nonnina dal naso adunco scendere dal campanile di Palazzo dei Priori per consegnare le calze e caramelle a tutti coloro che saranno ad attenderla in piazza IV Novembre. La Befana Perugina torna, dunque, grazie alla collaborazione di Perugina Nestle, Circolo Dipendenti Perugina, Associazione dei Vigili del Fuoco Gianluca Pennetti Pennella, Associazione dei Vigili del Fuoco in pensione, Compagnia teatrale Il Carro di Chiugiana. Per ricevere una delle 1300 calze a disposizione, come già l’anno scorso, sarà necessario avere l’apposito ticket. I ticket saranno distribuiti dalle ore ore 16:30 alle ore 20,00 di sabato 4 gennaio e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 di domenica 5 gennaio, al Centro Camerale Alessi in Via Mazzini (ogni bambino accompagnato da un adulto potrà ricevere un solo ticket). Per il ritiro della calza, quindi, dopo la discesa della Befana dal Campanile, le famiglie con i bambini avranno tempo fino alle ore 19.00, recandosi nelle casette natalizie posizionate in piazza IV Novembre, piazza Matteotti, piaza della Repubblica, piazza Italia.

6 gennaio

dalle ore 9.00, centro storico

MotoBefana

23° edizione – Iniziativa a scopo benefico con un percorso stradale di 40 km per moto stradali e moto d’epoca e un percorso fuoristrada di 30 km per moto enduro in regola con il C.D.S.

ore 9.00 partenza in Piazza IV Novembre;

ore 10.00 riordino al Centro Commerciale Quasar di Ellera di Corciano;

ore 11.00 arrivo a Panicale in Piazza Umberto I;

ore 12.00 incontro con il centro terapeutico produttivo Piscino

Info: Uisp Perugia, tel. 075 5730699 – Francesco tel. 333 7612859 – Gianni, tel. 338 5331232 – Stefano, tel. 348 34 08220

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020

da Via Settevalli presso la sede di Camep a Piazza IV Novembre

La Befana del Vigile (1999-2020)

19° edizione. Evento benefico con auto e moto d’epoca

A cura di Camep

ore 9.00 Ritrovo e iscrizioni presso la sede del CAMEP in via Settevalli 133/O (Centro Direzionale Piazza Settevalli) Le quote: auto € 15,00 e moto € 10,00

ore 10.30 Trasferimento in centro storico con prova cronometrata di abilità alla partenza; transito in Via dei Filosofi

ore 11.30 Arrivo della carovana nel centro storico con sosta in Piazza IV Novembre, mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulè per i più grandi e dolcetti per i bambini

ore 12.00 Saluto delle Autorità, consegna dell’assegno di € 1.000,00 al Corpo di Polizia Municipale, presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori e premiazione dei partecipanti e commiato

6 gennaio – ore 16.30

Cassero di Porta Sant’Angelo, Corso Garibaldi

Visita guidata e Laboratorio creativo per bambini e famiglie. Bambini da 8 a 13 anni.

Prenotazioni: Associazione ”Arte e Musica nelle terre del Perugino”, tel. 328 9638830 – 329 6396295

artemusicadelperugino@gmail.com

6 gennaio –

ore 16.30

Post, Piazza del Melo, 34

Museo in Festa. Laboratorio – Uno zucchero in forma!

La Befana è appena passata al Post con il suo carico di prelibatezze ed è alla ricerca di abili detective per misurare la quantità di zucchero nascosto

nei dolci e trasformala in energia per muovere cuore e cervello. A cura del POST.

Per bambini da 6 a 10 anni. Costo: € 5 a bambino con merenda inclusa.

Prenotazione tel. 075 5736501

6 gennaio

ore 17.00

Collestrada, Borgo di Collestrada

La Befana sui tetti del Borgo

La Befana aspetta tutti i bambini davanti alla chiesa con una calza piena di doni.

La prenotazione delle calze può essere effettuata preventivamente presso la mostra dei presepi al Cantinone nel Borgo Collestrada

6 gennaio

ore 17.00

Borgo d’Inverno. Borgo Sant’Antonio-PortaPesa

Oratorio di Sant’Antonio, Corso Bersaglieri

Gran tombola del Borgo

A cura dell’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa.

http://www.borgosantantonio.com/il-borgo-dinverno-2019-2020/

ORE 17.00 – 19.00

Concerto d’Epifania Filarmonica di Pretola.

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

Direttore, Eleonora Bastianelli. Musica: classica, originale per banda, ritmico-leggera.

Ingresso libero

ORE 17.00 – 20.00

Gran tombola del Borgo

Borgo d’Inverno. Borgo Sant’Antonio-PortaPesa. Oratorio di Sant’Antonio, Corso Bersaglieri.

A cura dell’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa. http://www.borgosantantonio.com/il-borgo-dinverno-2019-2020/

ORE 17.30

Basilica di San Pietro, Borgo XX Giugno

CANTIONES SACRAE

Accademia Hermans e Coro da camera canticum Novum

Direttore, M. Fabio Ciofini

Francesca Boncompagni e Valentina Coladonato, soprani, Antonio Giovannini, alto, Raffaele Giodani, tenore Mauro Borgioni, baritono

Musiche: Georg Friedrich Haendel: Dixit Dominus (Salmo CX) per soli, coro e orchestra HWV 232; Johann Sebastian Bach: Magnificat in re maggiore per soli, coro e orchestra BWV 243

Ingresso libero

A cura della Fondazione Perugia Musica Classica – Amici della Musica Perugia