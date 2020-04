Perugia: anticipati i lavori di pavimentazione tra Via dei Priori e Via della Cupa. Restrizioni anche al traffico veicolare

Il Comune di Perugia, Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Ambiente e Aree Verdi, comunica che, in considerazione del persistere della chiusura delle scuole causata dell’emergenza sanitaria, è stata valutata l’opportunità di anticipare i lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra in corrispondenza dell’incrocio di via dei Priori con via della Cupa. I lavori riguardano un completamento dei ripristini della pavimentazione manomessa negli anni passati a seguito del rifacimento delle reti tecnologiche. Al fine di permettere la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione lapidea è necessario chiudere al transito veicolare diversi tratti di strade: Via della Stella, via dei Priori (dal civico 46 al civico 50) e via della Cupa (da via dei Priori a via Cumana) a partire da mercoledì 22 aprile. I percorsi alternativi, destinati esclusivamente ai veicoli dei residenti, ai veicoli di soccorso e Pubblico Interesse sono

– Per Via della Cupa: Via Bonazzi, Via Caporali;

– Per Via dei Priori (lato a valle della chiusura): Piazza Morlacchi, Via Francolina;

– Per Via dei Priori (lato a monte della chiusura): Via Baglioni, Via Calderini, Piazza IV Novembre, Corso Vannucci.