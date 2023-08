Caparvi annuncia risorse per i beni culturali dell’Umbria

‘Fondi da Mit Salvini’ spiega il segretario regionale della Lega

In arrivo risorse per i beni culturali della nostra regione.

I fondi, stanziati con decreto del Mit guidato da Matteo Salvini, sono destinati alla progettazione e all’esecuzione di interventi di recupero, restauro e consolidamento degli edifici di culto e storici”: ad annunciarlo l’on.Virginio Caparvi, coordinatore della Lega in Umbria. “Oltre 200 mila euro saranno già ripartiti per l’annualità 2024-2025 e sono previsti negli anni successivi interventi per milioni di euro” aggiunge.

“Risorse importanti – afferma Caparvi in una nota – per tutelare e conservare edifici come la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi e l’acquedotto medievale di Perugia. Beni inestimabili del nostro patrimonio storico, artistico, religioso e culturale. L’Italia del ‘si’ che predilige il Governo si muove velocemente grazie al lavoro della Lega e di Matteo Salvini, il quale dimostra ancora una volta grande vicinanza all’Umbria”.