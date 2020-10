Cancellati i concerti del Jazz club Perugia

Nonostante il successo del concerto di venerdì, a causa del peggioramento della situazione sanitaria dovuta all’incremento esponenziale dei contagi da Covid, Umbria Jazz ha deciso, “per senso di responsabilità”, di cancellare i concerti annunciati del Jazz club Perugia.

“In questa difficile situazione Uj – è detto in un suo comunicato – ha organizzato in tutta sicurezza, e senza casi di positività accertata, numerosi eventi: il concerto all’università, Jazz in August, i primi concerti della stagione del Jazz club Perugia, ma l’evolversi negativo della situazione ci porta inevitabilmente a questa decisione drastica. Il Jazz è gioia, evasione, relax: se dev’essere vissuto con disagio e paura, è bene fermarsi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito nonostante tutto e ci auguriamo di poter recuperare i concerti annullati in un clima più sereno e gioioso, sperando di esserci messi alle spalle questo maledetto 2020”.