Scompare Sabrina Caselli, ex vice sindaco del Comune di Corciano

L’amministrazione comunale di Perugia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Sabrina Caselli, Vice Sindaco del Comune di Corciano, nella passata legislatura. In particolare l’Assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Perugia, Luca Merli, all’epoca consigliere comunale a Corciano, la ricorda con affetto per le spiccate doti umane, sociali e politiche.

Anche il Presidente del Consiglio comunale perugino Nilo Arcudi esprime vivo e profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa all’età di 63 anni di Sabrina Caselli, già vice sindaco ed assessore alle politiche sociali del Comune di Corciano.

“Un grande abbraccio alla nostra carissima amica e compagna Sabrina Caselli, ex vice sindaco di Corciano, ma soprattutto persona per bene e sempre al servizio della propria comunità. Una tristissima notizia per Corciano e per tutta la comunità Socialista Umbra che ha potuto apprezzarla per la sua umanità e per le spiccate capacità professionali e politiche. Mi stringo alla sua carissima e bellissima famiglia in questo momento di grande dolore”.