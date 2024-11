Umbria Jazz, all’Arena Santa Giuliana il 19 e 20 luglio arriveranno Mika e Lionel Richie

Il 19 luglio sarà il turno di Mika che ha dichiarato

“L’Italia per me è una seconda casa, un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un’estate indimenticabile!”

I biglietti per il concerto del performer e cantante saranno in vendita dalle ore 11:00 del 25 novembre

Il nuovo spettacolo di Lionel Richie, che si esibirà il 20 luglio, fa parte del tour “Say Hello To The Hits”; l’icona della musica soul e pop ha dichiarato di essere entusiasta di tornare in tour e rivedere i fan.

Devo essere onesto: provo una sensazione speciale quando scendo dall’aereo.

I biglietti per il concerto di Lionel Richie saranno in vendita dal 26 novembre alle ore 11