Campeggio di Piediluco, ordinanza per contrastare il contagio

Sospesi i nuovi accessi e misure di controllo e distanziamento

Con un’ordinanza emanata sabato, il sindaco di Terni Leonardo Latini ha disposto l’adozione di una serie di misure eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e per fronteggiare la situazione nel Camping Lago di Piediluco.

L’ordinanza – spiega l’ente – si è resa necessaria dopo che tra gli ospiti del camping, all’esito di indagini sanitarie svolte dalla Usl Umbria 2, è stato identificato un cluster di Sars-Cov-2.

In particolare la Asl ha proceduto, come di consueto, al tracciamento dei contatti ed ha organizzato uno screening per tutti gli ospiti ed il personale addetto; ad oggi, si contano complessivamente 16 casi confermati. Tutti i soggetti positivi ed i loro contatti stretti sono stati allontanati dal camping e posti in isolamento presso il proprio domicilio.

Ieri sera il sindaco ha convocato un tavolo tecnico, che si è protratto fino alla mezzanotte. Il sindaco ha ordinato al gestore del Campeggio Lago di Piediluco di via dell’Ara Marina 2