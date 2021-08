Diversi incendi in Umbria, in azione mezzi aerei

Il più vasto nella zona di Campello

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di sabato in un bosco nella zona fra Campello sul Clitunno, Poreta e Bazzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con una squadra Aib (anti incendio boschivo) e tre mezzi aerei, due elicotteri e un canadair. Le fiamme avrebbero minacciato anche alcune abitazioni.

Numerosi ieri i focolai divampati in Umbria. Intorno alle 13 i vigili e la Forestale sono intervenuti per un incendio di sterpaglie in un campo in località Santa Maria in Valle a Torre Matigge di Trevi. In località Fiore, nel comune di Todi, il fuoco da un campo si è esteso alla vicina boscaglia. Le fiamme, secondo quanto riferito, sarebbero sotto controllo. Altro incendio nel tardo pomeriggio nella frazione di Mocaiana di Gubbio, dove sono impegnate due squadre. Sempre nella zona di Gubbio, fiamme anche in località Carbonesca-La Bianca.