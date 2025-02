Piediluco: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dei Carabinieri

10 persone segnalate, 4 patenti ritirate e 13 grammi di droga sequestrati

Nel mese di gennaio la Stazione Carabinieri di Piediluco ha predisposto mirati servizi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive di Piediluco e Marmore. Nel corso dei controlli, effettuati prevalentemente in orario pomeridiano e serale e che hanno riguardato anche strade secondarie e sterrate del comprensorio, sono stati intercettati 10 assuntori, tutti ternani di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, trovati in possesso di singole dosi di droga, che sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori.

Per quattro di loro, che al momento del controllo erano alla guida di veicoli, è scattato anche il ritiro della patente.

In totale i militari hanno sequestrato 8 grammi di cocaina e 5 di hashish ed elevato sanzioni al Codice della Strada per oltre 4.000,00 €, sequestrando un veicolo sprovvisto di assicurazione e sanzionando amministrativamente due persone trovate alla guida nonostante fossero prive di patente in quanto sospesa.

I controlli dell’Arma proseguiranno nelle prossime settimane anche in altre zone della Provincia.