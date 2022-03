Videosorveglianza a Magione: proseguono i lavori per coprire tutto il Comune

Strumenti di controllo di ultima generazione per il monitoraggio del traffico e coordinamento tra forze dell’ordine sono le attività che il Comune di Magione ha messo in atto per aumentare il livello di sicurezza nel territorio comunale. Finiti anche i lavori per il nuovo impianto semaforico in località Casenuove

“Da alcuni anni – spiega il vicesindaco di Magione, Massimo Lagetti, con delega alla viabilità – come amministrazione abbiamo avviato un progetto di videosorveglianza che prevede l’utilizzo di telecamere di lettura targhe di ultima generazione con la possibilità di interrogare in tempo reale i data base del Ministero degli interni, Ania e Ministero dei trasporti. Il progetto interessa, nel suo complesso, tutto il territorio comunale. Si tratta di un importante investimento di cui abbiamo concluso la prima parte con importanti risultati per quello che riguarda la sicurezza stradale e dei cittadini”.

Il sistema di videosorveglianza adottato è composto di telecamere di nuova generazione collocate in punti strategici, quali rotatorie di accesso e di uscita dal paese nella zona di Villa-Soccorso, ingressi del raccordo Perugia-Bettolle in località Bacanella. Il prossimo intervento riguarderà l’altra uscita del raccordo autostradale nella frazione di Torricella e, nell’altro versante del lago, a Sant’Arcangelo. Con l’ultima zona interessata, quella di Montebuono e Agello, verrà coperto tutto il territorio comunale. Tutte le immagini potranno essere controllate, anche in tempo reale, da una sala operativa collocata nella sede degli uffici di polizia locale.

“Grazie agli impianti attivati “– fa sapere Lagetti – è stato già possibile riscontare una diminuzione dei furti e fornire un supporto importante nelle indagini. La nostra idea è quella di monitorare i punti controllati andando ad effettuare verifiche ed eventuali ampliamenti, laddove venissero individuate criticità particolari”.

Sul versante della sicurezza stradale si sono conclusi i lavori all’impianto semaforico di Casenuove. Il semaforo entra in modalità lampeggiante dalle 23 alle 6. La sera si attiva automaticamente l’illuminazione delle strisce pedonali fino alla mattina. È attivo anche il sistema non vedenti che funziona per tutte le 24 ore. Un pulsante speciale consente l’attivazione del rosso. Dal momento in cui si può attraversare si attiva automaticamente un altoparlante che emette dei bip che vanno ad incrementare la frequenza all’ avvicinarsi della scadenza del tempo che fa ripartire il traffico.