“Bene il dicastero dedicato esclusivamente alla disabilità”

“Esprimo grande soddisfazione per la decisione del Presidente Draghi di istituire un dicastero dedicato esclusivamente al mondo della disabilità come fortemente auspicato e richiesto dalla Lega”.

Ad affermarlo è la vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Paola Fioroni, consigliere regionale della Lega.

“La nomina della senatrice Erika Stefani quale nuovo Ministro della Disabilità è un segnale di grande attenzione non solo per le persone con disabilità e loro familiari ma anche per tutti coloro, professionisti, volontari e volontarie, che se ne occupano quotidianamente con competenza e dedizione, a cui Erika Stefani con la sua grande esperienza e sensibilità saprà dare le risposte che sono mancate durante la pandemia. Siamo pronti a collaborare con il nuovo Ministro della Disabilità per affrontare le enormi sfide del momento e contribuire alla creazione di un welfare di comunità, di tipo generativo, in cui le persone siano responsabilizzate e in cui si promuova la partecipazione e la tutela dei diritti di tutti i soggetti a cominciare dai più vulnerabili”.