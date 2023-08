‘Back to school’ con la ‘schiena dritta’: iniziativa di Quasar Village e Quasar Medical Center

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre screening gratuito per una valutazione posturale 3D rivolta ai ragazzi che si apprestano a iniziare l’anno scolastico

Sono tante le iniziative che il Quasar Village ospita durante l’anno per veicolare messaggi riguardanti l’importanza della prevenzione della salute e, in generale, il benessere psico-fisico della persona.

Così, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico il Quasar Village, in collaborazione con il Quasar Medical Center, organizza tre giornate di screening gratuito, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, per una valutazione posturale 3D rivolta principalmente ai bambini e ai ragazzi che si preparano al ‘back to school’.

I professionisti del Quasar Medical Center saranno a disposizione dalle 9 alle 21 presso la postazione dedicata di fronte alle casse di Spazio Conad, dove sarà attivo il Sistema Spine 3D, un moderno sistema di valutazione della colonna vertebrale e dell’appoggio del piede.

“Si tratta di un sistema optometrico di rilevazione tridimensionale non invasivo – spiegano dal Quasar Medical Center –, del dorso e del rachide che consente un’accurata valutazione delle patologie vertebrali e delle alterazioni posturali sia della colonna che del piede, utile a diagnosticare problemi posturali, scoliosi e atteggiamenti scoliotici, ipo/iper-lordosi e cifosi”.

Rossana Furfaro