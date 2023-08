Baby gang, i segretari del Siap Umbria e Perugia, D’Acciò e Massari lanciano l’allarme

A dirlo Vincenzo D’Acciò e Giacomo Massari, rispettivamente segretari regionale e provinciale del Siap Umbria e Perugia.

“È necessario un cambiamento culturale – prosegue la nota stampa –, coinvolgendo tutti, a partire dai genitori, oltre agli stessi ragazzi facendoli comprendere quali possono essere le conseguenze relative alle loro azioni. Dall’altro lato è indispensabile un monitoraggio attraverso maggiori servizi mirati nei luoghi in cui si ritrovano questi giovani, che con i loro comportamenti spavaldi e gradassi, seminano il panico fra coetanei e residenti: via Cortonese, Pian di Massiano e al centro commerciale Il Gherlinda. Oltre a dotare di maggiori risorse umane chi principalmente ha il compito di investigare questa nuova realtà. Ogni istituzione della società – concludono D’Acciò e Massari –, quindi, dalla famiglia alla scuola, dai servizi sociali del Comune alle forze dell’ordine, ha un ruolo fondamentale affinché i ragazzi capiscano come ci si debba comportare in comunità, rispettando le regole, il prossimo e i beni comuni. Solo unendo le forze e le competenze è possibile avere risultati concreti contro il fenomeno allarmante delle Baby gang”.