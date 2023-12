Animazioni, pista di ghiaccio, mercatini: a Cascia è ancora ‘Christmas Wonder Village’

E poi gli auguri dei bambini, presepi e domenica 24 dicembre la Messa di mezzanotte

Mancano ormai pochi giorni al Natale e a Cascia è nel vivo Christmas wonder village, il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale che propone tante iniziative per bambini, musica, ma anche mercatini natalizi, presepi e una pista di ghiaccio, accanto alle celebrazioni religiose.

Il programma prevede due momenti dedicati alle scuole: mercoledì 20 alle 15 gli auguri di buon Natale dei bambini della scuola primaria di Cascia, in Piazzale san Francesco, mentre giovedì 21 alle 15.30, sempre in Piazzale san Francesco, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia illustreranno la poesia ‘La notte santa’. Torna, sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle 16 alle 19, ai Giardini Francesco Rava, l’appuntamento con ‘Il giardino di Babbo Natale’ in cui i bambini potranno scrivere la loro letterina da indirizzare al Polo Nord con Babbo Natale e i suoi aiutanti, durante un pomeriggio di animazioni, colori, giochi in un’atmosfera natalizia.

Spazio poi alle celebrazioni religiose, domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, quando nella Basilica di santa Rita, alle 23.30, sarà officiata la Santa Messa di mezzanotte. Al termine sarà inaugurato il Presepe monumentale a cura dell’associazione ‘Amici del Presepio Fabio Carbonari’ in via XX Settembre. E non è l’unico che in questi giorni è possibile ammirare a Cascia, perché tra le vie del borgo si snoda un percorso di presepi realizzati da privati e associazioni. Ancora aperti anche i caratteristici mercatini ‘Christmas market’, con prodotti enogastronomici tipici, di artigianato locale e idee regalo.