Comitato italiano paralimpico consegnati 20 riconoscimenti ai migliori atleti umbri

Presso la sala del Consiglio della Provincia di Perugia si è tenuta, nei giorni scorsi, la cerimonia di premiazione del Cip (comitato italiano paralimpico) Umbria per celebrare i 20 atleti della regione che si sono maggiormente distinti durante la stagione 2022-2023.

Presenti all’evento Gianluca Tassi, presidente Cip Umbria, Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e presidente dell’osservatorio regionale sulla condizione delle persone per la disabilità, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia ed i membri della giunta e del consiglio del Cip Umbria. Presente anche Francesco Emanuele, storico presidente del Cip Umbria, a cui Gianluca Tassi ha voluto consegnare una targa ricordo per aver contribuito in modo importante alla crescita e allo sviluppo dello sport paralimpico nella regione.

“Con il comitato umbro del Cip – sottolinea l’assessore Clara Pastorelli – è ormai da tempo attiva una positiva collaborazione con l’Amministrazione comunale per realizzare progetti di sport integrato che favoriscano sempre di più l’inclusione sociale, partendo dalle scuole. Per questo ho partecipato con piacere alla cerimonia di premiazione che si è svolta in Provincia per confermare ancora una volta la vicinanza del Comune di Perugia ad una realtà virtuosa della nostra regione. Congratulazioni a tutti gli atleti che sono stati premiati, motivo di orgoglio per la città di Perugia e per l’Umbria tutta: proprio loro rappresentano l’esempio di come con l’impegno e la determinazione si possano raggiungere grandi risultati. Rivolgo un senti grazie, infine, al comitato umbro del Cip, con in testa il presidente Gianluca Tassi, per la straordinaria attività che svolge “sul campo”, dando possibilità a tutti di crescere con al fianco i sani valori dello sport”.