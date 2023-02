Anche in Umbria Enel estende il programma “energie per crescere” al mondo delle rinnovabili

I professionisti collaboreranno alla realizzazione in tutta Italia di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo



Energie per Crescere, il programma di formazione lanciato da Enel in collaborazione con Elis, amplia il suo raggio di azione e si estende al settore delle rinnovabili, con l’obiettivo di formare entro il 2025 più di 2mila nuovi professionisti della transizione energetica, da occupare nelle imprese fornitrici di Enel Green Power.

Avviato nel 2022 con l’obiettivo di formare 5.500 nuovi operatori delle reti smart entro due anni, il programma ha già raccolto più di 12mila candidature, permesso a oltre 2400 giovani di ottenere una qualifica professionale finalizzata all’assunzione nelle imprese dell’indotto di Enel, e si propone ora di creare nuove professionalità specializzate che supportino lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia, contribuendo ad accelerare il percorso di transizione energetica del Paese.

Il programma, rivolto ai diplomati, mira a sostenere la crescita della filiera delle rinnovabili, formando in particolare specialisti elettrici, specialisti civili-meccanici e junior site manager che collaboreranno con Enel Green Power alla realizzazione in Umbria e in tutta Italia di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo di energia. Le richieste di personale da parte delle aziende che aderiscono al programma verranno sistematizzate per aree geografiche e, nella fase di selezione, gestite da alcune delle maggiori agenzie per il lavoro, tra cui Manpower, GiGroup, Orienta e Randstad. Prima di iniziare il percorso di formazione, i candidati potranno valutare la sede di occupazione proposta.

ELIS, ente non profit impegnato nella formazione di persone al lavoro, coordina l’iniziativa per la selezione, la formazione e l’individuazione dei percorsi professionali, che consentirà ai candidati di lavorare in una delle aziende partner di Enel Green Power con decorrenza immediata. L’inserimento in azienda è preceduto da 200 ore di formazione gratuita presso istituti certificati per le quali i partecipanti riceveranno un rimborso spese. Ad oggi gli istituti di formazione coinvolti sono Agorà, Fasten e App Energia, ma nel corso del programma se ne potranno aggiungere altri anche in base al numero di richieste di partecipazione dei ragazzi.

“Il successo di Energie per Crescere conferma come la transizione energetica rappresenti un’opportunità unica per l’Italia in grado di sviluppare le competenze necessarie attraverso la formazione dei giovani”, commenta Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. “Per questo motivo abbiamo esteso il progetto alla filiera delle rinnovabili, dove è essenziale disporre di figure professionali qualificate che lavorino con le nostre imprese per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conseguire la libertà energetica, in linea con quanto previsto dal piano europeo RePowerEu. Con il programma vogliamo rispondere a questa sfida contribuendo a far crescere la catena nazionale di fornitura delle rinnovabili, creando occupazione di qualità attraverso il coinvolgimento dei nostri giovani e generando valore per economia, società e ambiente”.