Amelia: fondi dalla Regione per la variante stradale

La Regione Umbria ha finanziato con 3 milioni di euro il completamento della variante alla Sr 205 Amerina ad Amelia. A darne notizia il Sindaco e Presidente della Provincia Laura Pernazza e il vice Sindaco Avio Proietti Scorsoni. La variante avrà lo scopo di potenziare la viabilità locale e fare, inoltre, da raccordo con il futuro nuovo ospedale Narni-Amelia.

“Un sentito ringraziamento – affermano il Sindaco Pernazza e il vice Proietti Scorsoni – alla Regione e all’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche per l’impegno su una strada importante e che serve anche a dare ulteriore spinta allo sviluppo del territorio. La strada permetterà inoltre ai futuri utenti del nuovo ospedale provenienti da Orte, Lugnano in Teverina, Giove, Porchiano e da alcune zone di Amelia di evitare l’attraversamento della città. Il riavvio del progetto grazie ai fondi regionali – notano ancora i due amministratori – è importante anche perché il fermo dell’opera rischiava di far sorgere problemi sia per il cantiere che per i residenti della zona”.