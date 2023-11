Sociale: un nuovo progetto per tre comuni dell’orvietano

A Parrano, Ficulle e San Venanzo in partenza il progetto “Borghi d’Argento”

È in fase di avvio a Parrano, Ficulle e San Venanzo il progetto “Borghi d’Argento” che prevede una serie di servizi e infrastrutture sociali di comunità a favore dei cittadini. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, prevede un aumento dei servizi domiciliari con interventi a carattere sociale e socio-sanitario. In particolare la costituzione di poli di prossimità per l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e sociale in cui opereranno equipe composte da assistenti sociali, psicologi, infermieri professionali ed educatori.

Previsti anche servizi di trasporto sociale su mezzi attrezzati con autisti e operatori sanitari e sociosanitari nei territori comunali interessati. “Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo importante progetto”, dichiara il Sindaco di Parrano Valentino Filippetti il quale sottolinea anche che con risorse dedicate è stata ammodernata la farmacia comunale.