Amelia, i volontari chiamano a raccolta le famiglie

L’associazione Arciragazzi Casa del Sole di Amelia chiama a raccolta le famiglie per dare valore alla struttura di via Aldo Moro, che ha aree verdi ben curate grazie ai volontari più attivi e che ha bisogno di manutenzione.

Venerdì 19 maggio alla Casa del Sole, alle 18 e 30, ci sarà l’incontro al quale sono invitate le famiglie con bambini e ragazzi e le famiglie più avanti negli anni che hanno collaborato alla costruzione e alla vita della Casa del Sole, che oggi magari hanno idee e proposte nuove.

“Vogliamo rafforzare la sinergia con le famiglie, individuare obiettivi di miglioramento con l’aiuto dell’amministrazione comunale e di qualche progetto. Insieme – spiegano dall’associazione – possiamo rendere la città più vivibile per tutti in particolare per i più piccoli. Le aree di verde pubblico e le attrezzature di gioco sono importanti per l’incontro spontaneo in prossimità delle residenze, per la crescita sana e serena di bambini e ragazzi, per la socialità anche delle famiglie: richiedono attenzione e cure costanti per essere accoglienti e sicure. La manutenzione c’è ad ogni cambio di stagione grazie ai genitori, ai volontari, ai ragazzi che ogni volta partecipano con dedizione, ogni mese va poi effettuato il taglio del prato. Servono anche interventi straordinari e qualche gioco. Ne parleremo venerdì con la speranza che siano in tanti a portare idee e proposte”.