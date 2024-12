Amelia: tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri

Nella serata di Natale, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Amelia è giunta la chiamata di un quarantatreenne straniero, in apparente stato confusionale, che ha preannunciato intenzioni suicide. L’operatore ha provato subito ad instaurare un dialogo con il richiedente, sia per comprendere quali fossero le ragioni alla base del suo malessere che per trattenerlo in linea e, conseguentemente, diramarne le ricerche agli equipaggi in circuito.

Nonostante l’uomo non avesse fornito nessuna indicazione sulla propria posizione, utilizzando il sistema di geo-localizzazione delle chiamate pervenute al NUE 112, l’operatore è comunque riuscito a restringere il campo delle ricerche alla località Sambucetole del Comune di Amelia, dove ha fatto confluire la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. Giunti in zona, i militari, nel perlustrare l’area, hanno individuato a margine della carreggiata lo straniero che, nel frattempo, aveva già fatto scorrere una corda intorno al proprio collo, facendone passare l’altra estremità intorno al ramo di un albero.

Alla vista della pattuglia il quarantatreenne si è lasciato andare di peso ma il tempestivo intervento degli operanti, che lo hanno immediatamente sollevato, afferrandolo per arti inferiori, ha scongiurato l’esito fatale. Subito dopo l’uomo è stato accompagnato da personale del 118 presso l’ospedale di Terni, ove si trova attualmente in osservazione ma comunque fuori pericolo. Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che le ragioni dell’insano gesto sarebbero riconducibili a pregresse problematiche familiari.