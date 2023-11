Perugia, Città della Domenica si trasforma nel Parco di Natale

Dal 19 novembre al 26 dicembre spettacoli di luci e colori, laboratori con gli elfi e Villaggio di Babbo Natale

Apertura straordinaria dal 19 novembre al 26 dicembre a Città della Domenica che diventa ‘Il parco di Natale’, in collaborazione con Metalux che lo ha abbellito con le sue luminarie. Per tutto il periodo, sia nelle sale interne del parco che all’esterno, ci saranno tante iniziative rivolte alle famiglie per vivere lo spirito del Natale in un’atmosfera di festa e gioia. Nelle sale interne gli elfi organizzeranno laboratori, racconteranno fiabe di Natale e doneranno ai visitatori una mappa che li porterà all’interno del Parco per scoprire lo spirito del Natale in un’avventurosa caccia al tesoro. All’interno del Laboratorio degli elfi, alla stazione centrale, i bambini potranno scrivere a Babbo Natale con l’aiuto di Elfa Letterina. Insieme a Elfa Postina potranno poi consegnare la lettera a Babbo Natale raggiungendo il suo Villaggio nell’area fiabe del bosco, sia a piedi che con il trenino. Fra un pacco e l’altro Babbo Natale, seppur molto indaffarato, saluterà i bambini, leggerà e ascolterà le loro richieste. Ci saranno poi altri personaggi come l’Elfa raccontastorie, che con il suo grande libro delle fiabe di Natale farà volare i bambini in mondi fantastici, e Burro Natale, l’asinello mascotte che accoglierà i piccoli ospiti in un’avventura ricca di suggestione, tra luci e colori. Burro Natale donerà loro una mappa magica che li condurrà attraverso il bosco dove incontreranno gli animali totem che incarnano le virtù natalizie.

Chi vorrà potrà rimanere fino al tramonto per assistere ad uno spettacolo di colori e luminarie immersi nella natura.