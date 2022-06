All’ospedale di Perugia giornata per la prevenzione dermatologica

Informazione e prevenzione sono le parole chiave dell’iniziativa “Save your skin” promossa da Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, che si terrà contemporaneamente a livello nazionale in numerosi centri ospedaliero-universitari di eccellenza, tra cui la Struttura complessa di Clinica dermatologica dell’Azienda ospedaliera di Perugia, diretta dal professor Luca Stingeni.

Lo annuncia il Santa Maria della Misericordia.

“Sabato 18 giugno – sottolinea il Prof. Luca Stingeni – i cittadini prenotati attraverso un numero verde dedicato all’iniziativa accederanno agli ambulatori della Clinica per counselling dermatologico dedicato ai nevi. L’ attività verrà svolta dalle 8.30 alle 13 negli ambulatori della Struttura (blocco G, piano -1) e vedrà coinvolti i dirigenti medici dermatologi che forniranno ai cittadini le indispensabili nozioni sui fattori di rischio, sull’importanza dello screening periodico e sulle misure di prevenzione in tema di nevi congeniti e acquisiti nel corso della vita. Ampio spazio sarà dedicato all’informazione sulla corretta esposizione solare e alla fotoprotezione. L’iniziativa sottolinea il ruolo del Dermatologo come punto di riferimento imprescindibile non solo per la diagnosi ma anche per la prevenzione primaria e secondaria della patologia tumorale della cute e di quella derivante dai nevi in particolare”.