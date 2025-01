Cantiere Metrobus Ospedale: incontro con la cittadinanza

Venerdì 17 gennaio alle ore 14 presso la Sala Mercati dell’Azienda Ospedaliera di Perugia

Proseguono gli incontri di partecipazione dell’Amministrazione comunale di Perugia con gli abitanti della città per illustrare le fasi di realizzazione del metrobus.

Il prossimo appuntamento, nel corso del quale verranno illustrate le fasi di lavorazione del cantiere metrobus Ospedale è fissato per venerdì 17 gennaio alle ore 14 presso la Sala Mercati dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (Blocco N, piano -2). Interverranno: la sindaca del comune di Perugia, Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la dirigente dell’Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture Margherita Ambrosi, rappresentanti della direzione lavori Metrobus.

Ricordiamo inoltre che tramite ordinanza n. 3071/2024 in vigore dal 13 gennaio sono state apportate modifiche alla circolazione per consentire la realizzazione dei cantieri per il Brt tra via Settevalli e via Chiusi (rotatoria Donato Fezzuoglio), a Ponte della Pietra.

