A Scarnati e Laureti il premio Angelo Marinangeli

Il riconoscimento per ricordare uno dei decani del giornalismo

Donatella Scarnati per la categoria nazionale, Alessandro Laureti per il locale, con menzione speciale per Riccardo Marioni sono coloro che riceveranno il premio giornalistico “Angelo Marinangeli”, giunto alla nona edizione.

La cerimonia si terrà sabato 9 settembre alle 10 al giardino delle Acque di Nocera alla presenza del presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, del presidente regionale Mino Lorusso, del sindaco Virginio Caparvi e del dirigente scolastico dell’istituto omnicomprensivo di Nocera Umbra, Leano Garofoletti.

Oltre che della commissione di esperti che ha scelto i tre premiati.

Il premio “Angelo Marinangeli” – spiegano gli organizzatori – è un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi per onorarne e mantenerne in vita la memoria di giornalista appassionato ed innamorato del suo lavoro.

Marinangeli è stato infatti un decano del giornalismo umbro, storica penna de “La Nazione” e inventore del racconto radiofonico del calcio regionale.

Riguardo ai premiati, Donatella Scarnati è stata a lungo una colonna del giornalismo sportivo della Rai, Alessandro Laureti è giornalista televisivo di Am Terni Television. Riccardo Marioni è stato a lungo direttore di Umbria Tv.