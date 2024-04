A Narni si parlerà di “dolore: malattia difficile da curare”

Due appuntamenti formativi rivolti ai professionisti in programma sabato 6 e sabato 20 aprile

Professionalità del mondo medico e sanitario si riuniranno in seminario a Narni per parlare di “Dolore: malattia difficile da curare”. Update importante su questo tema delicato, che affligge – per diverse motivazioni – un numero enorme di pazienti. Un’iniziativa, suddivisa in due giornate (sabato 6 e sabato 20 aprile dalle 8 alle 14) in programma presso la sala Giuseppe Bravi dell’Istituto Beata Lucia di Narni, promossa dall’Associazione Narni per la Lotta Contro il Cancro e dal dottor Adiberto Favilli, medico Chirurgo Specializzato in Anestesia e Rianimazione.

Il seminario si propone di aggiornare numerosi specialisti sul trattamento del dolore, con l’obiettivo di collaborare alla elaborazione di risposte socio-assistenziali immediate e ampliare la pianificazione e gestione di percorsi diagnostico-terapeutici sul territorio. In particolare si farà il punto della situazione sulla terapia del dolore in Umbria affrontando a 360 gradi diversi aspetti: dalla fisiopatologia del dolore, al dolore neurologico, dal dolore oncologico a quello nell’anziano fragile.

Il percorso formativo è strutturato in due giornate per trattare in maniera adeguata e completa i diversi argomenti e vede coinvolti relatori di varie professionalità impegnati in un confronto multidisciplinare importante. Il seminario ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Narni, dall’A.O. Santa Maria di Terni, dall’USL Umbria 2, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni e dall’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Terni.

Obbligatoria la presenza ad entrambe le giornate per i professionisti che desiderano ottenere i crediti formativi (n°12).