Ad Agriumbria focus sulla ‘Viticoltura resiliente: tra cambiamenti climatici e sostenibilità’

Evento di disseminazione del progetto Erasmus + ‘Green Vineyards’ di cui il Cesar è partner

Nell’ambito di Agriumbria, si è tenuto sabato 6 aprile al Centro Congressi di Umbriafiere di Bastia Umbra il seminario ‘Viticoltura Resiliente: tra cambiamenti climatici e sostenibilità’, evento di disseminazione del progetto Erasmus + ‘Green Vineyards’ di cui il Cesar è partner. Grazie alla partecipazione di esperti e professionisti del settore è stato un importante momento per approfondire il tema della resilienza in viticoltura, alla luce delle numerose sfide imposte dal cambiamento climatico. La connessione tra innovazione e sostenibilità si è rivelata alla base di un sistema di difesa integrato, individuato come la via maestra da perseguire tra le diverse di strategie di difesa percorribili. Nel corso dell’evento si è fin da subito sottolineato come il trasferimento di conoscenze ed esperienze tra i diversi attori del comparto vitivinicolo può rappresentare un’opportunità di crescita e di acquisizione di nuove skills utili nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico. A farlo è stata Laura Rondoni del Cesar che, illustrando il progetto ‘Green Vineyards’, si è focalizzata sull’importanza del trasferimento di competenze e conoscenze su più livelli, dagli operatori agricoli agli imprenditori e ai tecnici, anche grazie agli strumenti formativi e allo scambio di buone pratiche proposti nell’ambito del progetto stesso.

“L’effetto dei cambiamenti climatici comporta necessariamente la riconsiderazione della strategia di difesa e dell’organizzazione delle aziende vitivinicole – ha spiegato, poi, il direttore del Cesara, Francesco Martella –. L’annata 2023 è stata emblematica in quanto abbiamo avuto un alto. Numero di giornate piovose tra maggio e giugno. Piovosità non consueta per le nostre latitudini che ha creato non poche difficoltà ai viticoltori del centro sub. L’impossibilità di attuare le normali strategia di difesa ha comportato una forte riduzione del raccolto dovuto in particolare all’attacco di un fungo patogeno, la peronospora. Gran parte delle nostre imprese non erano preparate e sono andate in difficoltà”.

La necessità di soluzioni innovative e sostenibili come strumento di lotta agli stress climatici è stato il punto sul quale ha insistito Alberto Palliotti, professore dell’Università degli studi di Perugia, fornendo un’analisi approfondita sulle ultime tecniche per gestire lo stress termico e idrico delle viti, evidenziando l’importanza di una gestione agronomica razionale del vigneto.