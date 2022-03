Narni , il 3 aprile le primarie del centrosinistra

Ci sarà tempo fino a sabato per presentare le candidature alle primarie del centrosinistra di Narni, programmate per il 3 aprile in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.

A promuoverle sono Pd, M5s, Psi, Sinistra italiana, Articolo 1, Leu, Verdi e Civica De Rebotti.

“Queste primarie dovranno essere una festa della democrazia ed un’occasione di confronto con le persone per tornare a parlare di futuro della nostra città” viene spiegato in un comunicato unitario. In cui si annuncia l’avvio di “una nuova fase”, contraddistinta da un “Manifesto per Narni che le forze di questa nuova coalizione politica, civica ed inclusiva di centrosinistra – continua il documento – vogliono scrivere attraverso un percorso aperto e partecipato alla città e al suo capitale sociale”.

“Siamo soddisfatti di aver potuto partecipare a un tavolo di coalizione propositivo, largo e aperto a tutti coloro che voglio dare un loro contributo al progetto senza preconcetti, ma mettendo a disposizione le migliori idee e uomini per il bene della città” commenta Fabio Svizzeretto, capogruppo del Pd narnese. Per Luca Tramini, consigliere comunale M5s, “osservando i disastri fatti da questa destra umbra, la peggior destra di sempre, aderire alla coalizione non è solamente una scelta nata dalla condivisione di tematiche quali la transizione ecologica, la difesa del lavoro, l’attenzione per gli ultimi e per l’ambiente, ma oggi diviene una vera e propria difesa della nostra città”.