‘Vigne & note’ a suon di clarinetti: a Bevagna il secondo appuntamento

Venerdì 14 giugno dalle 18.30 alla cantina La Fonte: visite, degustazioni e musica dal vivo – Organizzato da associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con Conservatorio di musica ‘F.Morlacchi’ di Perugia

Ottimo vino e prodotti tipici, da gustare al tramonto accompagnati dalle dolci note dei clarinetti. L’atmosfera è perfetta per rilassarsi e godersi la serata nel secondo appuntamento di ‘Vigne&Note – Musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, cartellone di eventi organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.

L’appuntamento è venerdì 14 luglio alle 18.30 alla cantina La Fonte a Bevagna, durante il quale si esibirà il quartetto di clarinetti composto da Luis Insulza Diaz, Mattia Rellini, Piero Mariotti e Letizia Rossi.

Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://forms.gle/4MPKMvanqohAaZgL7). L’esperienza, che comprende anche la visita guidata in cantina, ha un costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18. Per informazioni si può telefonare al numero 0742.378490 o scrivere un’e-mail a info@stradadelsagrantino.it.