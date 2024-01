‘25 anni di pillole dell’amore e non solo’: a Spoleto il talk show proposto da S&R Farmaceutici sulla sessualità maschile

L’evento condotto da Bruno Vespa si è tenuto sabato 13 gennaio al Teatro Nuovo Menotti

Si è tenuto sabato 13 gennaio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il talk show dal titolo ‘25 anni di pillole dell’amore e non solo’ organizzato da S&R Farmaceutici per discutere temi legati all’urologia maschile con prestigiosi relatori. L’evento è stato condotto dal giornalista Bruno Vespa. Ad aprire i lavori è stato Mauro Dionigi, amministratore delegato della S&R Farmaceutici, che ha raccontato le sfide future dell’azienda. Sono seguite tre sessioni, tavoli tematici in cui si sono alternati diversi ospiti. La prima sessione è stata dedicata alla nuova sessualità maschile ed è intervenuto il professor Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, insieme al professor Vincenzo Mirone, specialista in urologia, andrologia e chirurgia generale. Si è parlato di come sia cambiata la sessualità dell’uomo con i nuovi presidi farmacologici e protesici e del loro impatto economico e sociale.

Nella seconda sessione di lavori si sono succedute tre mini lecture di altrettanti professionisti su alcuni aspetti del Tadalafil, farmaco responsabile del ripristino dell’erezione. Sono intervenuti, dunque, i professori Ferdinando Fusco e Ciro Imbimbo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il dottor Angelo Porreca, direttore dell’Unità operativa urologia oncologica dell’Istituto oncologico veneto. Durante l’ultima sessione è stato sarà affrontato in modo più sfacciato e leggero il tema della sessualità maschile e della disfunzione erettile con i giornalisti e conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, accompagnati dal professor Mirone.