100 anni di Baracconi, targa ricordo per gli operatori da parte del comune di Perugia

“L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli operatori per l’impegno, i sorrisi e il divertimento offerti alla comunità di Perugia in questi 100 anni di attività”. È quanto si legge nella targa consegnata dagli assessori Clara Pastorelli (commercio) e Luca Merli (sicurezza), a nome del Comune di Perugia, a una rappresentanza della commissione del Luna Park, costituita da Vincenzo La Scala, Ugo Livero e Renzo Dancelli, ricevuta a Palazzo dei Priori. Un gesto simbolico di riconoscenza in occasione di un’edizione speciale come quella del centenario dei “baracconi”, che si chiude domani, 19 novembre.