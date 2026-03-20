Città della Pieve, tre giorni di eventi tra arte e natura

Si preannuncia un fine settimana ricco di appuntamenti culturali e ambientali per il territorio di Città della Pieve, con due iniziative di grande rilievo che coinvolgeranno cittadini e visitatori tra arte, tradizione e attenzione alle future generazioni.

Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP – Città della Pieve

Il 20 e 21 marzo Città della Pieve ospiterà la prima edizione del Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP – Città della Pieve, un’iniziativa nata per valorizzare la filiera dell’eccellenza agrumicola siciliana e il legame tra tradizione, arte e cultura gastronomica, elementi che caratterizzano anche la cittadina umbra.



L’evento è promosso dal Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP in collaborazione con il Comune di Città della Pieve, con la direzione artistica di Barbara Mastella e il coinvolgimento dell’Associazione ArciNote. Per l’occasione, commercianti, ristoranti ed esercizi locali parteciperanno attivamente con vetrine a tema e proposte gastronomiche dedicate, tra piatti e cocktail a base di Arancia Rossa di Sicilia IGP.



Si parte venerdì 20 marzo alle ore 18 con il vernissage della mostra “ORANGE”, esposizione di pittura, scultura e fotografia curata da Elena Conti e Barbara Mastella, allestita nelle sale di Palazzo della Corgna.

Gli artisti, provenienti da diverse regioni d’Italia, presenteranno opere accomunate dalla presenza dominante del colore arancio, interpretato liberamente e non necessariamente legato al tema agrumicolo. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo, con orario dalle 10 alle 19.

Il programma proseguirà poi sabato 21 marzo. Alle ore 15.45 presso il Teatro degli Avvaloranti, “Corde, Voce e Danza: Omaggio alla Sicilia”, un concerto di apertura del Premio con Roberta Comin e il gruppo ArciNote, evento con la direzione artistica di Barbara Mastella, dedicato all’Arancia Rossa di Sicilia IGP e alla ricchezza culturale della Sicilia. Alle 17.45 il Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP e Città della Pieve con la cerimonia presso la Sala Grande di Palazzo della Corgna, il premio sarà consegnato al giornalista del TG5, Gioacchino Bonsignore. In seguito, il talk sul tema “Le IG come motore turistico dei territori italiani” per approfondire il ruolo delle Indicazioni Geografiche nello sviluppo locale e turistico.

“Un albero per ogni nato”

Il Comune di Città della Pieve rinnova il proprio impegno verso l’ambiente e le nuove generazioni con l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, progetto avviato nel 2021 e divenuto negli anni un simbolo concreto di attenzione alla comunità e allo sviluppo sostenibile.

Nel 2024 sono stati 56 i bambini nati nel territorio comunale: un numero significativo che ha reso necessario suddividere la cerimonia in due momenti distinti, per garantire una partecipazione più agevole e serena per le famiglie.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 22 marzo, con incontri diffusi nelle diverse frazioni:

ore 9.30 – Capoluogo (area camper, parcheggio lato Casa della Salute)

ore 10.30 – Ponticelli (piazzetta di via della Chiesa)

ore 11.15 – San Litardo (parcheggio ristorante Capriccio)

ore 9.30 – Moiano (impianti sportivi accanto alla pista di ciclocross)

ore 10.30 – Po’ Bandino (area verde accanto agli impianti sportivi)

Il secondo appuntamento si terrà nel mese di ottobre.

Piantare un albero per ogni bambino significa celebrare la vita e contribuire concretamente al miglioramento della qualità ambientale, rafforzando il legame tra comunità e territorio.