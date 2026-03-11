Città della Pieve celebra i suoi Vigili del Fuoco Volontari con un nuovo Trid

piattaforma aerea che potenzia la capacità di intervento

Un traguardo nato dalla solidarietà del territorio. Domenica 15 marzo, a partire dalle ore 10:30, Città della Pieve festeggerà l’arrivo ufficiale del nuovo Trid, la moderna piattaforma aerea che potenzierà drasticamente la capacità di intervento del Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari.

L’acquisto di questo mezzo d’avanguardia rappresenta un successo collettivo: è stato infatti reso possibile esclusivamente grazie alle donazioni di cittadini, imprese, associazioni e Comune, che hanno risposto con entusiasmo alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve “ODV-ETS”.

L’evento si aprirà alle 10:30 presso Palazzo della Corgna con la presentazione tecnica del Trid e i saluti istituzionali. Alle 11:00, il momento più atteso: la cerimonia di consegna delle targhe ai donatori, un atto di profonda gratitudine verso chi ha contribuito finanziariamente alla sicurezza della comunità.

La manifestazione si sposterà poi alle 11:30 in Piazza del Plebiscito per la benedizione solenne del nuovo mezzo.

La cerimonia vedrà la partecipazione dei vertici istituzionali e del Corpo Regionale: Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve; Arch. Walter Cirillo, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco; Ing. Rocco Mastroianni, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia; Fausto Pagliacci, Presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve